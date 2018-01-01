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Зеедорф попробует себя в качестве тренера сборной

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Ассистировать ему будет Клюйверт.
Кларенс Зеедорф
Кларенс Зеедорф
Getty Images

Легендарный полузащитник Кларенс Зеедорф станет новым главным тренером сборной Камеруна.

Его главным помощником в тренерском штабе станет экс-партнер по сборной Патрик Клюйверт.

Изначально новым тренером камерунцев должен был стать Свен-Еран Эрикссон, но местная федерация сочла его требования по зарплате слишком высокими. Именно это повлекло за собой решение пригласить дуэт из Голландии.

Ближайшим турниром для Зеедорфа и его Камеруна станет домашний Кубок африканских наций, который пройдет летом 2019 года.

Напомним, что недавно экс-партнер Зеедорфа по Милану продлил свой контракт со сборной Украины.

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Теги: футбол, Сборная Камеруна, Кларенс Зеедорф
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