Зеедорф попробует себя в качестве тренера сборной

Ассистировать ему будет Клюйверт.

Легендарный полузащитник Кларенс Зеедорф станет новым главным тренером сборной Камеруна.

Его главным помощником в тренерском штабе станет экс-партнер по сборной Патрик Клюйверт.

Изначально новым тренером камерунцев должен был стать Свен-Еран Эрикссон, но местная федерация сочла его требования по зарплате слишком высокими. Именно это повлекло за собой решение пригласить дуэт из Голландии.

Ближайшим турниром для Зеедорфа и его Камеруна станет домашний Кубок африканских наций, который пройдет летом 2019 года.

Напомним, что недавно экс-партнер Зеедорфа по Милану продлил свой контракт со сборной Украины.

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