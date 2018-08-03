Ибрагимович лично обзвонил фанов Гэлакси, которые продлили сезонные абонементы

В Лос-Анджелес Гэлакси осчастливили своих болельщиков звонком от Златана Ибрагимовича.

Руководство Лос-Анджелес Гэлакси приготовило приятный сюрприз для своих болельщиков, которые продлили сезонные абонементы клуба на домашние матчи.

Фанатам персонально звонил Златан Ибрагимович и благодарил их за поддержку.

Zlatan calling up #LAGalaxy STMs who have already renewed. The dude loved just chatting with fans. So cool to see. pic.twitter.com/p5CTnuV4R9 — Adam Serrano (@AdamSerrano) 2 августа 2018 г.

Ранее Златан Ибрагимович заявил, что он не почувствовал, как его освистывало 20 болельщиков, ведь он привык к большим стадионам. Смотрите также, как швед оформил свой первый хет-трик в МЛС.

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