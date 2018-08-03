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Ибрагимович лично обзвонил фанов Гэлакси, которые продлили сезонные абонементы

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В Лос-Анджелес Гэлакси осчастливили своих болельщиков звонком от Златана Ибрагимовича.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Руководство Лос-Анджелес Гэлакси приготовило приятный сюрприз для своих болельщиков, которые продлили сезонные абонементы клуба на домашние матчи.

Фанатам персонально звонил Златан Ибрагимович и благодарил их за поддержку.

Ранее Златан Ибрагимович заявил, что он не почувствовал, как его освистывало 20 болельщиков, ведь он привык к большим стадионам. Смотрите также, как швед оформил свой первый хет-трик в МЛС.

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Теги: футбол, МЛС, Лос-Анджелес Гэлакси, Златан Ибрагимович
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