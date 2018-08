Ибрагимович лично обзвонил фанов Гэлакси, которые продлили сезонные абонементы

Руководство Лос-Анджелес Гэлакси приготовило приятный сюрприз для своих болельщиков, которые продлили сезонные абонементы клуба на домашние матчи.

Фанатам персонально звонил Златан Ибрагимович и благодарил их за поддержку.

Zlatan calling up #LAGalaxy STMs who have already renewed. The dude loved just chatting with fans. So cool to see. pic.twitter.com/p5CTnuV4R9