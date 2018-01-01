Стало известно, кто временно возглавит сборную Аргентины

В Аргентине назвали имена тренеров, которые будут работать с национальной сборной.

Пабло Аймар будет работать со сборной Аргентины Getty Images

Ассоциация футбола Аргентины нашла временную замену Хорхе Сампаоли, который был отправлен в отставку после неудачи национальной команды на ЧМ-2018.

Глава федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия сообщил, что на временной основе место Сампаоли займут Лионель Скалони и Пабло Аймар.

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“Ближайшие три товарищеские матча сборную Аргентины будут тренировать Скалони и Аймар. Мы решили взять паузу, прежде чем окончательно определиться с кандидатурой на пост главного тренера национальной команды“, - приводит слова Тапии ESPN.

Скалони состоял в тренерском штабе Сампаоли во время ЧМ-2018, а экс-полузащитник сборной Аргентины Аймар ранее работал с юношеской национальной командой U-17.

Ранее сообщалось, что глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия прокомментировал будущее Лионеля Месси в национальной команде.

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