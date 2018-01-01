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Польский судья спас жизнь футболисту во время матча

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Инцидент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Польши.
Судья оказал футболисту первую помощь во время матча
Судья оказал футболисту первую помощь во время матча
кадр из видео

Во время матча третьего дивизиона чемпионата Польши между Блекитни Стангард и Олимпия Эльблаг арбитр Мартин Лиана спас жизнь футболисту.

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Игрок Блекитни Старгард Михал Цувиньски начал задыхаться после столкновения с соперником. Футболист неудачно упал солнечным сплетением на мяч, а из-за полученной ранее травмы грудной стенки страдает от приступов апноэ (непроизвольная остановка дыхания - прим. ред.). Судья побежал к футболисту и оказал ему первую помощь.

Благодаря помощи, оказанной арбитром, Цувиньски смог продолжить игру и помог своей команде выиграть матч со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Испании Жерар Пике и Иско получат награду за спасение птицы в матче с Ираном во время ЧМ-2018.

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Теги: чемпионат Польши по футболу, футбол, судья, первая помощь
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