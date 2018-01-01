Польский судья спас жизнь футболисту во время матча

Инцидент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Польши.

Судья оказал футболисту первую помощь во время матча кадр из видео

Во время матча третьего дивизиона чемпионата Польши между Блекитни Стангард и Олимпия Эльблаг арбитр Мартин Лиана спас жизнь футболисту.

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Игрок Блекитни Старгард Михал Цувиньски начал задыхаться после столкновения с соперником. Футболист неудачно упал солнечным сплетением на мяч, а из-за полученной ранее травмы грудной стенки страдает от приступов апноэ (непроизвольная остановка дыхания - прим. ред.). Судья побежал к футболисту и оказал ему первую помощь.

Благодаря помощи, оказанной арбитром, Цувиньски смог продолжить игру и помог своей команде выиграть матч со счетом 1:0.

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