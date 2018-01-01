Кариус, Кариус: Асенсио подколол Де Хеа перед матчем Международного кубка чемпионов

Имя голкипера Ливерпуля Лориса Кариуса стало своеобразным оскорблением для вратарей.

Мадридский Реал встретился с Манчестер Юнайтед в рамках Международного кубка чемпионов и уступил англичанам со счетом 2:1.

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Во время этой встречи в подтрибунном помещении произошел забавный инцидент. Полузащитник "сливочных" Марко Асенсио, увидев голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа начал кричать: "Кариус! Кариус!".

Marco Asensio called David De Gea "Karius, Karius" after the Spaniard's mistakes at the World Cup 😂pic.twitter.com/YSfxrwZJT5 — Troll Football (@TrollFootball) 1 августа 2018 г.

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Таким способом Асенсио решил подшутить над вратарем, допустившим результативную ошибку в матче первого тура ЧМ-2018 против сборной Португалии. Де Хеа пропустил мяч после легкого удара Криштиану Роналду.

Асенсио сравнил Де Хеа с Лорисом Кариусом, допустившим роковые ошибки в финальном матче Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем.

Отметим, что неудача Лориса Кариуса в финале ЛЧ, а также его ошибки во время предсезонной подготовки побудили Ливерпуль совершить самый дорогой трансфер голкипера, купив у Ромы Алиссона. Ожидается, что Кариус покинет состав "красных".

Напомним, голкипер Манчестер Юнайтед и сборной Испании Давид Де Хеа стал единственным из вратарей, который не сделал ни одного сэйва на ЧМ-2018.

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