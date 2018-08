Кариус, Кариус: Асенсио подколол Де Хеа перед матчем Международного кубка чемпионов

Мадридский Реал встретился с Манчестер Юнайтед в рамках Международного кубка чемпионов и уступил англичанам со счетом 2:1.

Во время этой встречи в подтрибунном помещении произошел забавный инцидент. Полузащитник "сливочных" Марко Асенсио, увидев голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа начал кричать: "Кариус! Кариус!".

Marco Asensio called David De Gea "Karius, Karius" after the Spaniard's mistakes at the World Cup 😂pic.twitter.com/YSfxrwZJT5