Наркобизнес и футбол: вечная любовь наркобарона Пабло Эскобара

Футбол далек от кокаинового бизнеса, но главарь самого известного в мире наркокартеля придумал способ их объединить. От нищих трущоб - до Кубка Либертадорес: что сделал Пабло Эскобар с колумбийским футболом.

Беспредел, наркотики, Пабло Эскобар - как правило, именно такие ассоциации возникают с Колумбией, страной, откуда кокаин поставлялся по всему миру.

Неудивительно, что для жителей Колумбии Эскобар остался самым страшным террористом и убийцей, который не ценил ничего, кроме денег. Однако была еще одна вещь, любовь к которой он не предал до своего последнего дня - это футбол.

В Колумбии этот вид спорта имеет особое значение. Для людей, живущих в трущобах это единственный способ отвлечься от многочисленных проблем общества и заняться чем-то полезным. Самое ценное, что есть у бедного колумбийского мальчишки - это мяч, лежащий под кроватью, который он возьмет завтра утром и побежит его набивать, мечтая о полных трибунах и лучшей жизни. И в какой-то степени Эскобар стал тем, кто осуществил подобные мечты.

Пабло Эскобар

Его карьера наркобарона очень стремительно шла вверх. Когда ему еще не было и 20 лет он уже умел убивать, похищать людей и грабить квартиры. Но парню, который все детство видел бедность трущоб хотелось большего и стабильного заработка. Вскоре он решил, что можно построить бизнес на кокаине, который приобретал популярность. Эскобар не прогадал - это принесло ему сумасшедшее состояние, а Колумбии - невиданный до этого беспредел наркомафий в сочетании с прогнившей системой власти, которая не могла ничего сделать.

За активами главаря Медельинского картеля следили власти Колумбии и США, и когда денег стало столько, что их приходилось просто сжигать, Эскобар решил открыть фонд, чтобы прикрываться поддержкой малоимущих. На месте свалки он построил район с дешевым жильем для бедных, а в трущобах появились футбольные стадионы.

На фоне своего бизнеса наркобарон не забывал о футболе, кроме того, он тоже мог помочь ему "пристроить" свои незаконные доходы. Так Атлетико Насьональ, который купил Эскобар, стал еще одним способом отмывания грязных денег. Было достаточно вписать высокие зарплаты футболистов и завысить стоимость игроков и кокаиновые деньги уже становились вложением в развитие колумбийского спорта.

Атлетико Насьональ

Амбиции у Эскобара шкалили и он решил сделать свой клуб лучшим в Южной Америке. Его деньги позволяли покупать дорогих легионеров и удерживать своих лучших игроков. Он не был официальным собственником клуба, но все понимали, что он в него вовлечен. После этого примеру Эскобара последовали многие, среди картелей стало модно иметь в собственности футбольный клуб.

Наркобароны любили устраивать матчи, с участием футболистов, где вратарь менялся с нападающим и вообще делали все, что захотят те, кто платят им зарплаты. Многие игроки это ненавидели, но понимали, что отказавшись они могут лишиться работы или даже жизни.

Так колумбийский футбол оказался вовлеченным в наркотический бизнес.

Атлетико Насьональ становился сильнее и Эскобар поставил задачу выиграть Кубок Либертадорес, который клуб еще никогда не выигрывал. И они это сделали. В финале турнира в матче против парагвайской Олимпии Атлетико вырвал победу в серии пенальти.

За эту победу Пабло подарил каждому своему футболисту по машине и отпраздновал вместе с ними огромной вечеринкой.

Как ни странно, но благодаря помощи наркобаронов, футбол стал в Колумбии предметом гордости. Сборная во время подготовки к ЧМ в США из 34 матчей уступила только в одном. Но преступные привычки владельцев футбольных клубов давали о себе знать.

Так, после матча Индепендьенте Медельин, который тоже финансировал Эскобар, против команды Америки, поддерживаемой врагом Эскобара из другого картеля, кокаиновому королю не понравилось судейство. Эскобар приказал убить арбитра, что и сделали спустя несколько дней.

Пабло Эскобар

После провальных для себя президентских выборов Эскобару пришлось пойти на сделку с властью и сесть в тюрьму, которую сам для себя построил. Ла Катедраль больше напоминала элитный клуб, чем место для отбывания наказания. Здесь у Эскобара были все предметы роскоши, к которым он привык. Не забыл он и о футбольном поле, на которое привозил известных гостей, чтобы вместе попинать мяч. Одним из таких стал аргентинец Диего Марадона.

По словам самого аргентинца, тюрьма его впечатлила, а о злодеяниях своего поклонника он ничего не знал.

"Это место было больше похоже на шикарный отель. Я не смотрел телевизор и не читал газет, поэтому понятия не имел кто такой Эскобар. Он сказал, что ему нравится мой стиль игры, а еще сказал, что мой поклонник, потому что я, так же как и он, вырос в нищете, но добился успеха

Мы поиграли в футбол, а потом была вечеринка с лучшими девочками в моей жизни. И все это в тюрьме! Утром мне заплатили и я уехал", - вспоминал Марадона.

Когда правительство решило перевести Эскобара в обычную тюрьму он сбежал. Его сторонник бежал вместе с ним. Сидя в каком-то окопе в лесу и прячась от полиции, Эскобар слушал по радио трансляцию матча сборной в отборе к чемпионату мира и начал кричать, когда те забили гол. Его сторонник испугался, подумав, что их нашли полицейские. По его словам, в то время футбол стал единственной вещью, приносившей ему радость.

Пабло Эскобар

Чемпионат мира и выступления на нем сборной Колумбии Эскобар так и не увидел - когда он разговаривал с сыном по телефону, его выследили и застрелили в родном Медельине. Он был обут в футбольные бутсы.

Анна Радченко, iSport.ua

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