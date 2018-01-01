Руни показал огромный фингал под глазом после столкновения в матче МЛС
Экс-нападающий Манчестер Юнайтед и Эвертона Уэйн Руни перебрался в МЛС, где отметился первым голом за Ди Си Юнайтед в матче против Колорадо Рэпидс.
Однако эта встреча не прошла безболезненно для Руни - он сломал нос в одном из единоборств и покинул поле.
После этого происшествия на левую бровь футболиста наложили пять швов, а под глазом образовался огромный фингал.
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"С таким глазом я выгляжу немного хуже, но чувствую себя хорошо. Опухлость небольшая, так что я смогу играть. Конечно, при ударе мне будет больно, но в целом я могу выйти на поле", - приводит слова Руни The Sun.
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