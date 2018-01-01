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Руни показал огромный фингал под глазом после столкновения в матче МЛС

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Англичанин забил гол и сломал нос в матче Ди Си Юнайтед.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед и Эвертона Уэйн Руни перебрался в МЛС, где отметился первым голом за Ди Си Юнайтед в матче против Колорадо Рэпидс.

Однако эта встреча не прошла безболезненно для Руни - он сломал нос в одном из единоборств и покинул поле.

Уэйн Руни получил травму в матче МЛС
Уэйн Руни получил травму в матче МЛС
thesun.co.uk

После этого происшествия на левую бровь футболиста наложили пять швов, а под глазом образовался огромный фингал.

Уэйн Руни показал фингал под глазом
Уэйн Руни показал фингал под глазом
thesun.co.uk

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"С таким глазом я выгляжу немного хуже, но чувствую себя хорошо. Опухлость небольшая, так что я смогу играть. Конечно, при ударе мне будет больно, но в целом я могу выйти на поле", - приводит слова Руни The Sun.

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Теги: Уэйн Руни, Ди Си Юнайтед, МЛС, MLS, футбол, вне игры, травма, фото
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