Ученные доказали, что занятия футболом опасны для женского мозга

Футбол стал причиной микроструктурных повреждений мозга.

Американские ученные выяснили, что занятия футболом опасны для женского мозга.

В ходе исследования проанализировали 50 женщин и 50 мужчин, которые занимаются футболом не менее одного года. Средний возраст испытуемых составил 26 лет. Сканирование головного мозга показало, что у футболистов снижена фракционная анизотропия (число проводящих путей белого вещества мозга). При этом у женщин, в среднем, в 5 раз больше микроструктурных повреждений мозга, чем у мужчин, сообщает Naked Science.

Ученные утверждают, что причиной этого являются гормоны и генетическая предрасположенность.

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