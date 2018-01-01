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Ученные доказали, что занятия футболом опасны для женского мозга

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Футбол стал причиной микроструктурных повреждений мозга.
Женская сборная Италии U-15
Женская сборная Италии U-15
Getty Images

Американские ученные выяснили, что занятия футболом опасны для женского мозга.

В ходе исследования проанализировали 50 женщин и 50 мужчин,  которые занимаются футболом не менее одного года. Средний возраст испытуемых составил 26 лет. Сканирование головного мозга показало, что у футболистов снижена фракционная анизотропия (число проводящих путей белого вещества мозга). При этом у женщин, в среднем, в 5 раз больше микроструктурных повреждений мозга, чем у мужчин, сообщает Naked Science.   

Ученные утверждают, что причиной этого являются гормоны и генетическая предрасположенность.

Напомним, что НОК Украины подписал меморандум с научным парком "Кардио Плюс". Теперь украинских спортсменов будут обследовать лучшие медики страны.

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Теги: футбол, женский футбол
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