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Бенфика - Лион 2:3 видео голов и обзор матча

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Бенфика уступила Лиону в матче Международного кубка чемпионов.

Лион в результативном матче обыграл Бенфику в рамках Международного кубка чемпионов. 

Смотрите видео голов и обзор матча Бенфика - Лион:

Бенфика - Лион 2:3
Голы: Пицци, 59, Марсело, 64 (автогол) - Марсело, 40, Траоре, 45, Терье, 83

Бенфика: Влаходимос, Диаш (Конти, 46), Гримальдо (Юри Рибейру, 85), Андре Алмейда, Жардел (Самарис, 86), Жедсон Фернандеш (Лема, 85), Фейса (Алфа Семеду, 71), Пицци (Рафа Силва, 71), Сальвио (Жонас, 71), Серви (Живкович, 46), Феррейра (Кастильо, 46).

Лион: Горжлен, Марсело, Менди, Тете (Дюбуа, 66), Морель, Ауар (Ферри, 75), Тузар, Депай (Корне, 74; Мартинш Перейра, 90), Ндомбеле (Диоп, 66), Траоре (Рафаэл, 87), Диас (Терье, 66).

Предупреждение: Депай. 

 

Смотрите результаты всех матчей Международного кубка чемпионов.

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Теги: Лион, Бенфика, Международный кубок чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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