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Арсенал - Челси 1:1 (пен 6:5) видео голов и обзор матча

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Арсенал в серии пенальти обыграл Челси в рамках Международного кубка чемпионов.

В матче Международного кубка чемпионов встретились две команды из Лондона - Арсенал и Челси, которые не сумели определить победителя в основное время.

В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась Арсеналу, который выиграл благодаря нереализованному 11-метровому удару Лофтуса-Чика.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - Челси:

Арсенал - Челси 1:1 (по пенальти — 6:5)
Голы: Ляказетт, 90+3 - Рюдигер, 5

Арсенал: Чех - Бельерин (Чеймберс, 79), Мустафи, Папастатопулос, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 70) - Смит Роу (Ивоби, 63), Эльнени, Гендузи - Мхитарян (Нельсон, 72), Обамеянг (Ляказетт, 72), Озил

Челси: Кабальеро (Булка, 78) - Аспиликуэта (Дзаппакоста, 63), Давид Луис (Кристенсен, 46), Рюдигер (Ампаду, 63), Алонсо (Эмерсон, 63) - Фабрегас (Дринкуотер, 46), Жоржиньо (Бакайоко, 78), Баркли (Лофтус-Чик, 78) - Педро (Мозес, 63), Мората (Абрахам, 63), Хадсон-Одои (Пиазон, 85)

На 14-й минуте Мората не реализовал пенальти (вратарь)

 

Смотрите все результаты матчей Международного кубка чемпионов.

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Теги: Арсенал, Челси, Международный кубок чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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