Мексиканский болельщик набил эмблему любимого клуба на щеке

Далеко не все в интернете оценили его задумку.

Мексиканский болельщик клуба Америка выразил свою преданность любимой команде весьма неординарным способом.

Фанат набил на своей щеке эмблему клуба. Не то чтобы татуировки с эмблемой любимой команды являются чем-то необычным, но вот место, которое мексиканец выбрал для тату, просто таки поражает.

Далеко не все в интернете одобрили такую затею, многие даже высмеивают фаната в его социальных сетях.

Ранее французский болельщик набил на своем теле лицо одного из героев сборной Франции. Также фанат Бирмингема набил лицо главного тренера команды на своей пятой точке.

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