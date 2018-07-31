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Мексиканский болельщик набил эмблему любимого клуба на щеке

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Далеко не все в интернете оценили его задумку.
ФК Америка
ФК Америка
Getty Images

Мексиканский болельщик клуба Америка выразил свою преданность любимой команде весьма неординарным способом.

Фанат набил на своей щеке эмблему клуба. Не то чтобы татуировки с эмблемой любимой команды являются чем-то необычным, но вот место, которое мексиканец выбрал для тату, просто таки поражает.

Далеко не все в интернете одобрили такую затею, многие даже высмеивают фаната в его социальных сетях.

Ранее французский болельщик набил на своем теле лицо одного из героев сборной Франции. Также фанат Бирмингема набил лицо главного тренера команды на своей пятой точке.

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