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Еременко, после двухлетней дисквалификации, возобновит карьеру в Китае

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Экс-полузащитник Динамо был отстранен от футбола за употребление кокаина.
Роман Еременко
Роман Еременко
Getty Images

Экс-полузащитник киевского Динамо Роман Еременко намерен возобновить карьеру после двухлетней дисквалификации, сообщает Sport24.ru

По информации источника, в данный момент, игрок тренируется у себя дома в Финляндии, но уже имеет несколько предложений из Китая. Роман может приступить к тренировкам с профессиональной командой с 7 августа, а уже с 7 октября у него будет право выходить на поле в официальных матчах.

Напомним, что в последний раз 31-летний полузащитник выходил на поле в октябре 2016 года, а уже в ноябре того же года получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

Отметим, что Еременко неоднократно подавал апелляции на сокращение своей дисквалификации, но, в отличии от капитана сборной Перу, они не были удовлетворены.

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Теги: футбол, Роман Еременко
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