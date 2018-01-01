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Марадона: У меня достаточно средств на громкие трансферы в Динамо-Брест

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Глава правления брестского Динамо Диего Марадона поделился своими планами на работу.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Новый председатель правления брестского Динамо Диего Марадона рассказал о своих трансферных планах в Беларуси.

"Мне необходимо видеть игроков перед покупкой, и видеть, как они принимают меня. Я подписал Кампестрини. У меня достаточно средств на громкие трансферы в Динамо-Брест.

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Динамо хочет попасть в Лигу чемпионов, и это меня больше всего заинтересовало. Они предложили мне трехлетний контракт и я не смог от него отказаться", - приводит слова Марадоны Ole.

Отметим, что после 17-ти туров чемпионата Беларуси Динамо-Брест занимает 7-ю строчку в турнирной таблице.

Напомним, легендарный Диего Марадона уже посещал Беларусь, после чего команду неожиданно покинул Артем Милевский.

Футболист попрощался с брестским клубом, однако фанаты потребовали у тренера его вернуть.

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Теги: Диего Марадона, Динамо Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол
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