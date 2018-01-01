Тоттенхэм - Милан 1:0 видео гола и обзор матча

Милан с минимальным счетом уступил Тоттенхэму в рамках Международного кубка чемпионов.

Тоттенхэм минимально обыграл Милан в матче Международного кубка чемпионов. Единственный гол в этой встрече забил Нкуду в начале второго тайма.

Смотрите видео гола и обзор матча Тоттенхэм - Милан:

Тоттенхэм – Милан 1:0

Гол: Нкуду, 47.

Тоттенхэм: Ворм (Гассанига, 46), Эйома, Санчес (Картер-Викерс, 90), Уокер-Питерс, Эймос, Марш (Орье, 77), Георгиу (Дэвис, 77), Лукас Моура (Эриксен, 63), Скипп, Нкуду, Льоренте (Сон Хын Мин, 63).

Милан: Рейна (Доннарумма, 46), Мусаккьо, Калабрия, Абате (Антонелли, 69), Романьоли, Чалханоглу (Маури, 78), Локателли, Сусо (Халилович, 46), Кессиэ, Борини (Калинич, 70), Кутроне (Тсаджут, 78).

Предупреждения: Эйома (53), Маури (81), Кессиэ (84).

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