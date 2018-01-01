Барселона - Рома 2:4 видео голов и обзор матча

Барселона уступила Роме в матче Международного кубка чемпионов.

Поединок между Барселоной и Ромой в рамках Международного кубка чемпионов выдался сверхрезультативным. За 90 минут матча команды забили 6 голов, однако большая их часть пришлась в ворота каталонского клуба.

Смотрите видео голов матча Барселона - Рома:

Барселона – Рома 2:4

Голы: Рафинья, 6, Малком, 49 – Эль-Шаарави, 35, Флоренци, 78 Кристанте, 83, Перотти, 86 (пен).

Барселона: Силлессен, Лангле (Паленсия, 61), Марлон (Брандарис, 46), Кукурелья (Миранда, 46), Серджи Роберто (Мончу, 46), Рафинья (Кольядо, 61), Алеиш Видаль (Табла, 46), Малком (Карлес Перес, 61), Артур (Пуч, 46), Нелсон Семеду (Куэнка, 61), Мунир (Абель Руис, 46).

Рома: Ольсен (Миранте, 46), Маркано (Коларов, 76), Манолас (Жезус, 61), Сантон (Кристанте, 60), Флоренци, Пеллегрини (Пеллегрини, 61), де Росси (Пасторе, 61), Эль-Шаарави (Фасио, 76), Стротман (Шик, 61), Клюйверт (Перотти, 61), Джеко (Гоналон, 61).

Предупреждения: Пеллегрини (27), Алеиш Видаль (37), Манолас (37).

Смотрите также все результаты матчей Международного кубка чемпионов.

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