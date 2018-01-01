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Манчестер Юнайтед – Реал 2:1 видео голов и обзор матча

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Мадридский Реал уступил МЮ в рамках Международного кубка чемпионов.

Манчестер Юнайтед сумел обыграть Реал в матче Международного кубка чемпионов. Богатым на голы был первый тайм - Санчес и Эррера вывели “красных дьяволов“ вперед, а Бензема перед перерывом сумел сократить отставание в счете.

Смотрите видео голов матча МЮ - Реал:

МЮ – Реал 2:1
Голы:  Санчес, 18, Эррера, 27 – Бензема, 45.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Байи, Шоу, Дармиан, Мата (Гарнер, 82), Фред (Туанзебе, 68), Перейра, Мактомини (Митчелл, 79), Санчес, Эррера, Фосу-Менса.

Реал Мадрид: Касилья (Лунин, 46), Вальехо (Начо, 77), Тео (Регилон, 46), Одриосола (Серхио Лопес, 62), Хавьер Санчес, Себальос (де Томас, 62), Вальверде (Иско, 77), Винисиус Жуниор (Оскар Родригес, 62), Льоренте (Асенсио, 77), Бэйл (Эдегор, 46; Кроос, 77), Бензема (Майораль, 46).

 

Смотрите также результаты всех матчей Международного кубка чемпионов.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Реал, Международный кубок чемпионов, футбол, видео голов, обзор матча
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