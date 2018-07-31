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Англия может принять ЧМ-2022 вместо Катара из-за черного пиара - СМИ

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Англия готова принять главный турнир планеты, если у Катара отнимут право проведения ЧМ-2022.
Стадион в городе Доха (Катар)
Стадион в городе Доха (Катар)
Getty Images

Катар могут лишить права проведения ЧМ-2022 из-за возможного саботажа заявок других стран.

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Появилась информация о том, что катарцы прибегали к помощи PR-компаний и агентов ЦРУ для дискредитации заявок США и Австралии, которые также претендовали на проведение мундиаля.

“Если Катар действительно нарушил правила, то чемпионат мира не должен проводиться в этой стране. Я считаю, что ФИФА должна рассмотреть Англию как возможную хозяйку ЧМ-2022“, - приводит слова экс-главы Английской футбольной ассоциации Дэвида Трисмана Evening Standart.

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Председатель специального Комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз также считает, что к Катару должны применить санкции.

Напомним, на проведение ЧМ-2022 претендовали также США, Южная Корея, Австралия и Япония.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира в Катаре впервые в истории пройдет в зимнее время - с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Отметим, что совместная заявка США, Мексики и Канады выиграла право проведения ЧМ-2026.

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Теги: ЧМ 2022, Катар, футбол, вне игры, ФИФА
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Комментариев (1)
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Alex_Shadow    31.07.2018, 13:29
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Alex_Shadow
Можно подумать, что Россия ни к чему такому не прибегала! И никто не отнял право проводить ЧМ.
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