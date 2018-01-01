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Ибрагимович оформил свой первый хет-трик за Лос-Анджелес Гэлакси

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Легендарный швед впервые в MLS забил три мяча в матче.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Лос-Анджелес Гэлакси обыграл Орландо Сити со счетом 4:3 в матче чемпионата США.

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Свой первый хет-трик в MLS оформил шведский нападающий Гэлакси Златан Ибрагимович. 36-летний футболист отметился на 47-й, 67-й и 71-й минутах встречи.

Всего в 17 матчах турнира форвард забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович посетил тренировку Манчестер Юнайтед в Лос-Анджелесе.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос Анджелес Гэлакси, MLS, футбол, хет-трик, видео
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