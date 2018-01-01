Ибрагимович: Ваш стадион слишком мал для меня

Златан заявил, что не заметил болельщиков принципиального соперника.

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович заявил, что игра в дерби против ФК Лос-Анджелес не показалась ему чем-то особенным.

“Если честно, ваш стадион слишком мал для меня. Я привык играть перед армией из 80 тысяч фанов, которые свистят и всячески пытаются сбить тебя с толку. В такие моменты приходиться реально собраться и работать на всю катушку.

А здесь, какие-то 20 тысяч. При всем уважении, я чувствовал себя как на тренировке”, – цитирует Златана ESPN.

Матч между принципиальными соперниками завершился в ничью 2:2.

Ранее Ибрагимович заявил, что если бы он приехал в штаты чуть раньше, то уже стал бы президентом США. Также швед объявил о готовности помочь ЛеБрону Джеймсу, если ему нужен кто-то в Лос-Анджелесе.

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