Экс-игрок Динамо может продолжить карьеру в футбольном клубе Лос-Аджелес

Данило Силва отправится покорять США.

Бывший защитник Динамо Данило Силва, ныне защищающий цвета бразильского Интернасьоналя, продолжит карьеру в клубе МЛС Лос-Анджелес.

Об этом рассказал вице-президент нынешнего клуба Роберто Мело в комментарии Globo Esporte.

"Поступило официальное предложение от Лос-Анджелеса, а сам футболист выразил желание уйти. Данило Силва не уверен в том, что сможет играть за Интернасьонал, поэтому трансфер пойдет ему на пользу", – сказал Мело.

Лос-Анджелес ныне занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.

Напомним, Данило Силва выступал за киевское Динамо в период с 2010 по 2017 год.

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