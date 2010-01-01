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Экс-игрок Динамо может продолжить карьеру в футбольном клубе Лос-Аджелес

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Данило Силва отправится покорять США.
Данило Силва
Данило Силва
internacional.com.br

Бывший защитник Динамо Данило Силва, ныне защищающий цвета бразильского Интернасьоналя, продолжит карьеру в клубе МЛС Лос-Анджелес.

Об этом рассказал вице-президент нынешнего клуба Роберто Мело в комментарии Globo Esporte.

"Поступило официальное предложение от Лос-Анджелеса, а сам футболист выразил желание уйти. Данило Силва не уверен в том, что сможет играть за Интернасьонал, поэтому трансфер пойдет ему на пользу", – сказал Мело.

Лос-Анджелес ныне занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.

Напомним, Данило Силва выступал за киевское Динамо в период с 2010 по 2017 год.

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Теги: футбол, Данило Силва, МЛС, трансфер, Лос-Анджелес
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