Фанаты Динамо-Брест потребовали вернуть в команду Милевского

Болельщики недовольны расторжением контракта с Артемом Милевским.

Недавно украинский форвард Артем Милевский неожиданно покинул брестское Динамо. Некоторые источники утверждали, что причиной разрыва контракта послужили нарушения дисциплины.

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В четверг, 26 июля, Динамо-Брест обыграл греческий Атромитос (4:3) в матче Лиги Европы. Во время встречи болельщики беларусского клуба вывесили баннер, на котором требовали вернуть Милевского в команду.

Фанаты Динамо-Брест требуют возвращения Артема Милевского pressball.by

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“Миля, Миля! Шпиля, верни игроков!“, - гласила надпись на баннере. Таким способом болельщики обратились к главному тренеру команды Алексею Шпилевскому.

Фанаты Динамо-Брест требуют возвращения Артема Милевского pressball.by

Примечательно, что на баннере призывы к возвращению футболиста держала крыса, покидающая корабль Динамо-Брест.

Ранее сообщалось, что экс-одноклубник Артема Милевского Александр Алиев на месте своего друга ударил бы тренера Динамо-Брест в морду.

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