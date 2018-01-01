Марадона сделал предложение своей молодой возлюбленной

Легендарный аргентинец решил сыграть свадьбу с юной Росио Оливе.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который стал главой правления брестского Динамо, сделал предложение своей возлюбленной Росио Оливе.

Читай также: Бэйл отменил свадьбу со своей возлюбленной

По информации red92cadadiamas, значимое событие произошло на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь 28-летия Оливе. Молодая футболистка и модель ответила 57-летнему Марадоне согласием.

Читай также: Фабрегас устроил крутую вечеринку на Ибице в честь свадьбы, пригласив звезд футбола

В 2014 году пара уже собиралась сыграть свадьбу, однако со скандалом рассталась. Марадона обвинил футболистку в краже драгоценностей, но позже забрал заявление. После этого появилось видео того, как аргентинец бил Росио.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей.

Отмечалось, что голкипер сборной Германии Кевин Трапп обручился со своей девушкой.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.