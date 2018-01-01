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Марадона сделал предложение своей молодой возлюбленной

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Легендарный аргентинец решил сыграть свадьбу с юной Росио Оливе.
Диего Марадона и Росио Оливе
Диего Марадона и Росио Оливе
Getty Images

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который стал главой правления брестского Динамо, сделал предложение своей возлюбленной Росио Оливе.

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По информации red92cadadiamas, значимое событие произошло на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь 28-летия Оливе. Молодая футболистка и модель ответила 57-летнему Марадоне согласием.

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В 2014 году пара уже собиралась сыграть свадьбу, однако со скандалом рассталась. Марадона обвинил футболистку в краже драгоценностей, но позже забрал заявление. После этого появилось видео того, как аргентинец бил Росио.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей.

Отмечалось, что голкипер сборной Германии Кевин Трапп обручился со своей девушкой.

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Теги: Диего Марадона, Росио Оливе, футбол, вне игры, свадьба
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