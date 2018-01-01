Красотка пятницы: обворожительная блондинка, с которой Роналдо развлекается на яхте

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию соблазнительную Селину Локс.

Селина Локс instagram.com/celinalocks/

Селина Локс – известная бразильская модель, которая выходит на подиум, демонстрируя новые коллекции ведущих мировых дизайнеров. Кроме того, она работает ди-джеем в клубах.

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Футбольный мир узнал о красотке в 2015 году – легендарный бразилец Роналдо разорвал отношения со своей невестой Паулой Мораиш из-за Селины. Девушка часто публикует совместные фотографии с возлюбленным и прекрасно ладит с его четырьмя детьми от предыдущих отношений.

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Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, пара выглядит вполне счастливой. Сейчас они проводят отпуск на острове Форментера в Средиземном море. Папарацци даже "поймали" полуголого Роналдо за отдыхом на яхте.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была аппетитная певица, которая заменит игроку Ливерпуля футбол.

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