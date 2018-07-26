Бразилия – это хорошо, русский – это аху**но: игрок Краснодара похвастался российским паспортом

Нападающий Краснодара Ари получил российский паспорт.

Бразильский форвард Краснодара Ара опубликовал в социальную сеть Instagram видео, на котором футболист похвастался полученным российским паспортом.

"Бразилия – это очень хорошо. Русский – это аху**но", – сказал нападающий "быков".

Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000) 26 Июл 2018 в 9:29 PDT

Затем Ари загрузил в соцсеть еще один ролик: там он бежит вслед за машиной и танцует, все еще не выпуская из рук документ, который, возможно, позволит ему сыграть на Евро-2020.

Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000) 26 Июл 2018 в 9:36 PDT

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