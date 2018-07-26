Бразилия – это хорошо, русский – это аху**но: игрок Краснодара похвастался российским паспортом
Нападающий Краснодара Ари получил российский паспорт.
Бразильский форвард Краснодара Ара опубликовал в социальную сеть Instagram видео, на котором футболист похвастался полученным российским паспортом.
"Бразилия – это очень хорошо. Русский – это аху**но", – сказал нападающий "быков".
Затем Ари загрузил в соцсеть еще один ролик: там он бежит вслед за машиной и танцует, все еще не выпуская из рук документ, который, возможно, позволит ему сыграть на Евро-2020.
Читайте также самые нелепые истории, из-за которых у футболистов были проблемы с законом.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил