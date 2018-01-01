Самые нелепые истории, из-за которых у футболистов были проблемы с законом

Футболисты, как и люди других профессий, имеют свои "скелеты в шкафах", которые приводят к проблемам с правоохранительными органами, а иногда и заключению.

Будучи людьми не бедными, футболисты часто заигрываются и перестают видеть границы дозволенного. Как результат - аресты, проблемы с полицией, штрафы и даже лишение свободы.

Предлагаем познакомиться с самыми нелепыми случаями, после которых игрокам приходилось иметь дело с правоохранителями.

Джозеф Риммер – попытка задавить арбитра

Дело было в феврале 2010 года во время матча одной из любительских лиг Англии. Судья встречи Дэвид Харкнесс назначил штрафной в ответ за нарушение правил со стороны Джозефа Риммера. 28-летний игрок не сдержал эмоций и, не подбирая слов, высказал угрозы в адрес арбитра. Тот долго не думал и показал красную карточку. Риммер удалился с поля сел за руль своего Range Rover, выехал на поле, сделал пару кругов и, разогнав всех, остановился. Футболист вышел из машины и, изобразив руками пистолет, направил его на судью матча.

Через два дня Риммер добровольно сдался полиции.

Джоуи Бартон - избиение случайного прохожего

Бартон выходил ночью из ресторана в центре Ливерпуля вместе с друзьями и сестрой, когда ввязался в драку с прохожим. Причина драки осталась непонятной, но происходившее хорошо видно на камере наблюдения и эта запись сыграла не в пользу футболиста.

Адвокат Бартона пытался доказать в суде, что игрок действовал в целях самообороны, на поскольку попавшая в суд видеозапись говорила об обратном, шансов на победу в суде у него не было.

Футболсита приговорили к 6 месяцам заключения, но отсидел он только 77 дней.

Джон Терри – парковка автомобиля на месте для инвалидов

Легенда Челси тоже не чист перед законом. Несмотря на то, что Терри - человек не бедный, заплатить за парковку 50 пенсов денег ему не хватило и, чтобы избежать оплаты, игрок не придумал ничего кроме как припарковать свой Bentley на месте для инвалидов.

И, если в Украине такая выходка "прокатила бы", то в Англии - нет. Поэтому, когда Терри вернулся, на парковке его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. За попытку сэкономить футболисту пришлось заплатить гораздо больше, чем обошлась бы парковка - штраф составил 60 фунтов стерлингов, в то время как.

Стив Дженнингс – нелегальные ставки

Игрока шотландского клуба Мазервелл Стива Дженнингса арестовали за то, что он делал ставки на матчи своей команды. Полиция арестовала футболиста, когда собрала достаточную доказательную базу его запрещенной деятельности.

Основным поводом для ареста послужил большой выигрыш Дженнингса, который он получил, поставив на поражение собственной команды. В том поединке любителя ставок удалили с поля.

Марио Балотелли - попытка проникновения в женскую тюрьму

Нелепый случай произошел и с Марио Балотелли. Вместе с братом футболист катался на своем автомобиле и въехал в открытые ворота.

Позже оказалось, что это территория женской колонии.

"Мы видели, как автомобиль с двумя парнями въехал на территорию тюрьмы. Их задержали на какое-то время, чтобы взять показания, так как въезд на территорию осуществляется только по спецпропускам. Футболист и его брат утверждали, что просто въехали в открытые ворота, не зная, что за ними находится", - рассказал сотрудник тюремной охраны.

Эту историю журналисты приукрасили, добавив, что Балотелли пытался встретиться со своей подругой, отбывающей наказание, но футболист опроверг эти слухи.

Марселиньо – хватал несовершеннолетнюю девушку за грудь

Бразильский игрок Марселиньо попал в неприятную историю у себя на родине. На одной из вечеринок он взялся за грудь 16-летней девушки. Посчитав, это оскорблением и попыткой домогательства, девушка написала заявление в полицию на футболиста, сообщив, что тот пытался ее изнасиловать.

Оправдываясь перед полицейскими Марселиньо сказал, что это была шутка, а о домогательствах он даже не думал.

Савио Нсереке – инсценирование собственного похищения

Немец Савио Нсереке придумал оригинальный способ восполнить сови денежные запасы на отдыхе.

Однажды нападающий тогда еще Фиорентины отправился на отдых в Таиланд. За несколько дней он потратил 25 тысяч евро, а когда деньги закончились решил выманить их у родителей. Футболист связался со своей семьей и сказал, что его похитили и требуют выкуп 3 тысячи евро.

Родные Нсереке не стали принимать скоропостижных решений, а вместо этого связались с немецким посольством в Бангкоке, которое, в свою очередь, сообщило о случившемся в полицию. Полицейские быстро нашли футболиста целого, невредимого, а главное - не похищенного.

Нсреке арестовали в Таиланде за инсценировку собственного похищения и депортировали в Германию, где над игроком состоялся суд.

Брено – поджег дома

Бразилец Брено, играя за мюнхенскую Баварию, поставил крест на собственной карьере.

Пристрастившись к алкоголю футболист все чаще терял контроль над собой. В один из таких дней, будучи пьяным, Брено поджог собственный дом и отравился угарным газом. Не чувствуя своей вины, футболист еще и пытался получить страховку.

В результате судебных разбирательств бразильца приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что боец UFC Конор Макгрегор, совершивший нападение на автобус, признает свою вину, чтобы избежать тюремного заключения.

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