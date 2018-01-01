Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милан – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен 8:9) видео голов и обзор матча

Комментариев: 0
Милан и Манчестер Юнайтед определили победителя в серии послематчевых пенальти.

Милан и Манчестер Юнайтед в основное время матча Международного кубка чемпионов сыграли вничью. В серии послематчевых пенальти чуть больше повезло англичанам.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Милан – Манчестер Юнайтед:

Милан – Манчестер Юнайтед 1:1 (по пенальти - 8:9)
Голы: Сусо, 15 - Санчес, 12

Милан: Доннарумма (Рейна, 61), Мусаккьо, Калабрия, Абате (Антонелли, 61), Бонуччи (Романьоли, 46), Бертолаччи (Борини, 46), Локателли (Маури, 60), Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, Кутроне (Калинич, 75).

Манчестер Юнайтед: Грант (Перейра, 46), Смоллинг, Туанзебе, Шоу (Фосу-Менса, 74), Байи, Мата (Хэмилтон, 89), Мактомини, Эррера, Перейра, Санчес, Дармиан.

Со всеми результатами Международного кубка чемпионов вы можете ознакомиться здесь.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Милан, Манчестер Юнайтед, Международный кубок чемпионов, видео голов, обзор матча, пенальти
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь