Милан – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен 8:9) видео голов и обзор матча

Милан и Манчестер Юнайтед определили победителя в серии послематчевых пенальти.

Милан и Манчестер Юнайтед в основное время матча Международного кубка чемпионов сыграли вничью. В серии послематчевых пенальти чуть больше повезло англичанам.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Милан – Манчестер Юнайтед:

Милан – Манчестер Юнайтед 1:1 (по пенальти - 8:9)

Голы: Сусо, 15 - Санчес, 12

Милан: Доннарумма (Рейна, 61), Мусаккьо, Калабрия, Абате (Антонелли, 61), Бонуччи (Романьоли, 46), Бертолаччи (Борини, 46), Локателли (Маури, 60), Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, Кутроне (Калинич, 75).

Манчестер Юнайтед: Грант (Перейра, 46), Смоллинг, Туанзебе, Шоу (Фосу-Менса, 74), Байи, Мата (Хэмилтон, 89), Мактомини, Эррера, Перейра, Санчес, Дармиан.

Со всеми результатами Международного кубка чемпионов вы можете ознакомиться здесь.

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