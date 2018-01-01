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Рома – Тоттенхэм 1:4 видео голов и обзор матча

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Тоттенхэм разгромил Рому в матче Международного кубка чемпионов.

Рома благодаря голу Патрика Шика вышла вперед уже на 3-й минуте матча Международного кубка чемпионов, однако уже к 18-й минуте встречи Тоттенхэм вел в счете - дублем отметился Льоренте. Позже еще два гола забил Лукас Моура.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Тоттенхэм:

Рома – Тоттенхэм 1:4
Голы: Шик, 3 – Льоренте, 9, 18, Моура, 28, 44.

Рома: Миранте (Фузато, 83), Пеллегрини (Бьянда, 72), Жезус (Маркано, 58), Манолас, Сантон (Флоренци, 83), Кристанте (Чорич, 59), Гоналон (де Росси, 59), Ундер (Клюйверт, 52), Пасторе (Стротман, 59), Перотти (Пеллегрини, 58), Шик (Джеко, 58).

Тоттенхэм: Ворм (Гассанига, 63), Уокер-Питерс (Георгиу, 83), Дэвис, Картер-Викерс, Эймос (Марш, 84), Лукас Моура (Нкуду, 82), Ламела (Санчес, 77), Сиссоко, Эриксен (Скипп, 63), Орье, Льоренте (Сон Хын Мин, 63).

Предупреждение: Пеллегрини.

Со всеми результатами Международного кубка чемпионов вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: Рома, Тоттенхэм, Международный кубок чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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