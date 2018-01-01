Ювентус – Бавария 2:0 видео голов и обзор матча

Ювентус без проблем справился с Баварией в рамках Международного кубка чемпионов.

В США состоялся очередной матч международного кубка чемпионов. Встреча между Ювентусом и Баварией закончилась победой туринского клуба.

Стоит отметить, что новичок Ювентуса Криштиану Роналду участия в турнире не принимает - он находится по делам в Китае.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус – Бавария:

Ювентус – Бавария 2:0

Голы: Фавилли, 32, 40.

Ювентус: Перин (Пинсольо, 71) — Де Шильо, Ругани (Бардзальи, 54), Кьеллини (Кальдара, 54), Алекс Сандро — Жоау Канселу (Мацек, 71), Джан (Фаджоли, 44), Пьянич (Кастанос, 71), Маркизио(Фернандес, 46), Бернардески (Матеус Перейра, 59) - Фавилли (Бельтраме, 54).

Бавария: Ульрайх (Хофманн, 82) — Йоханссон (Рафинья, 46), Мартинес (Алаба, 37), Станишич(Richards, 46), Бернат (Майер, 46) — Рибери (Коман, 46), Цилла (Чжон Ву Ен, 46), Шабани (Саншеш, 46), Вилл (Цайзер, 46), Гнабри (Роббен, 46) - Вагнер (Вридт, 46).

Со всеми результатами Международного кубка чемпионов вы можете ознакомиться здесь.

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