Ливерпуль одолел Манчестер Сити в рамках Международного кубка чемпионов.

Манчестер Сити потерпел уже второе поражение на Международном кубке чемпионов. В этот раз "горожане" проиграли Ливерпулю.

Отметим, что в этом матче принял участие украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, однако результативными действиями не отличился.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль:

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Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2

Голы: Сане, 57 – Салах,63, Мане, 90 (с пенальти)

Манчестер Сити: Браво (Харт, 46) — Хамфрис, Денайер (Гомес, 46), Эрик Гарсия — Марез (Деле-Баширу, 74), Зинченко (Адарабиойо, 62), Фоден, Харрисон (Робертс, 62), Браим Диас (Бернарду Силва, 46), Болтон (Гарре, 74) — Нмеча (Сане, 46).

Ливерпуль: Кариус (Келлехер, 46) — Гомес (Клаван, 46), Робертсон (Морено, 62), Клайн (Груйич, 62), ван Дейк (Филлипс, 66), Вейналдум (Вудберн, 46), Фабиньо (Рафаэль Камашу, 62), Лаллана (Мане, 46), Милнер (Чиривелья, 66), Джонс (Салах, 62), Старридж (Соланке, 46).

Предупреждения: ван Дейк, Гомес.

Со всеми результатами Международного кубка чемпионов вы можете ознакомиться здесь.

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