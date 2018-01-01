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У Батшуайи нашелся последователь в Бразлии, вмазавший себе мячом в лицо

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Забавный случай произошел в бразильском первенстве по футболу.
Леандро Силва
Леандро Силва

Защитник Куритибы Леандро Силва отличился забавным эпизодом во время матча второй бразильской лиги.

На 38-й минуте поединка против Гойяса он принял мяч у боковой линии, понабивал его под прессингом соперника и попал себе по лицу. Бразилец не растерялся, быстро вскочил с газона и через секунду продолжил защиту против форварда.

Пользователи Сети тут же вспомнили чемпионат мира 2018 и Миши Батшуайи, когда бельгиец отпраздновал гол Аднана Янузая в ворота Англии, и вместо еще одного удара в сетку угодил в штангу. Мяч отскочил в лицо футболисту.

После того случая нападающий посмеялся над случившимся, назвав себя тупым.

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Теги: футбол, вне игры, видео, курьез, Миши Батшуайи
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