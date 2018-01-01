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Ибрагимович: Если ЛеБрону понадобится помощь, то я помогу

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Одиозный футболист снова напомнил всем о себе.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
twitter.com/ibra_official

Златан Ибрагимович лестно отозвался о звездном новичке Лейкерс и подметил, что если ему на площадке понадобится помощь, то он может рассчитывать на шведа.

“Я занимался многими видами спорта. Во всем, что касается игры с мячом – я феноменален. Так что, если бы я играл в баскетбол, то, возможно, мы бы сейчас делили паркет с ЛеБроном.

Он потрясающий спортсмен. То, что он делает – это изумительно. Мы даже в чем-то похожи. Оба большие, но двигаемся, словно маленькие ниндзя.

Безусловно, я приду посмотреть на его игру. Не знаю, интересен ли ему футбол, хотя футбол и популярнее баскетбола, при всем к нему уважении”, – цитирует Златана ESPN.

Ранее Ибрагимович заявил, что был бы уже президентом, если бы приехал в Америку раньше.

Напомним, что помимо ЛеБрона в Лейкерс также будет выступать наш Святослав Михайлюк.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Гэлакси
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