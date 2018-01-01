Были ли американцы на Луне? - Касильяс провел опрос в соцсетях

Легендарный испанский голкипер считает, что американские космонавты не высаживались на Луну в 1969 году.

Экс-вратарь сборной Испании и Реала Икер Касильяс, ныне защищающий цвета Порту, на своей страничке в Twitter создал голосование, в котором задал вопрос о космической экспедиции США на Луну.

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“В следующем году исполнится 50 лет с первого полета человека на Луну. Со своими друзьями за обедом я часто спорю об этом. Теперь поднимаю вопрос на голосование! Как выдумаете, были ли космонавты на Луне в 1969 году? Я думаю, нет!“, - написал Касильяс.

El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no! — Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 июля 2018 г.

В голосовании футболиста приняли участие более 300 тысяч человек. 58% респондентов ответили, что американцы были на Луне, а 42% согласились с Касильясом.

Касильясу ответили ведущие мировые сообщества, которые прилагали фото- и видеодоказательства того, что американцы приземлились на Луну в 1969 году, однако голкипер настаивает на теории лунного заговора, считая, что НАСА подделало доказательства пребывания Нила Армстронга и его команды на Луне.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс вступился за голкипера Ливерпуля Лориса Кариуса, который допустил серьезные ошибки в финале Лиги чемпионов в Киеве.

Позже сам Кариус обратился к людям, критикующим его игру.

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