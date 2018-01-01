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Были ли американцы на Луне? - Касильяс провел опрос в соцсетях

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Легендарный испанский голкипер считает, что американские космонавты не высаживались на Луну в 1969 году.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Экс-вратарь сборной Испании и Реала Икер Касильяс, ныне защищающий цвета Порту, на своей страничке в Twitter создал голосование, в котором задал вопрос о космической экспедиции США на Луну.

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“В следующем году исполнится 50 лет с первого полета человека на Луну. Со своими друзьями за обедом я часто спорю об этом. Теперь поднимаю вопрос на голосование! Как выдумаете, были ли космонавты на Луне в 1969 году? Я думаю, нет!“, - написал Касильяс.

В голосовании футболиста приняли участие более 300 тысяч человек. 58% респондентов ответили, что американцы были на Луне, а 42% согласились с Касильясом.

Касильясу ответили ведущие мировые сообщества, которые прилагали фото- и видеодоказательства того, что американцы приземлились на Луну в 1969 году, однако голкипер настаивает на теории лунного заговора, считая, что НАСА подделало доказательства пребывания Нила Армстронга и его команды на Луне.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс вступился за голкипера Ливерпуля Лориса Кариуса, который допустил серьезные ошибки в финале Лиги чемпионов в Киеве.

Позже сам Кариус обратился к людям, критикующим его игру.

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Теги: Икер Касильяс, вне игры, голосование, заговор
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