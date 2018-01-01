Чигринский получил травму и не сможет помочь АЕК в квалификации ЛЧ
АЕК в срочном порядке ищет замену на место Дмитрия Чигринского.
Греческий АЕК находится в поиске кандидатуры на место украинского защитника Дмитрия Чигринского.
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Экс-игрок Шахтера получил травму и пропустит ближайший месяц, в связи с чем не сможет помочь команде в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
По информации fws.gr, в сферу интересов АЕК попал игрок киевского Динамо Александар Пантич, который не попал в заявку украинского клуба на будущий сезон.
Напомним, украинский защитник Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции в составе АЕК.
Контракт украинца с афинским клубом рассчитан до 2020 года.
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