Чигринский получил травму и не сможет помочь АЕК в квалификации ЛЧ

АЕК в срочном порядке ищет замену на место Дмитрия Чигринского.

Греческий АЕК находится в поиске кандидатуры на место украинского защитника Дмитрия Чигринского.

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Экс-игрок Шахтера получил травму и пропустит ближайший месяц, в связи с чем не сможет помочь команде в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

По информации fws.gr, в сферу интересов АЕК попал игрок киевского Динамо Александар Пантич, который не попал в заявку украинского клуба на будущий сезон.

Напомним, украинский защитник Дмитрий Чигринский стал чемпионом Греции в составе АЕК.

Контракт украинца с афинским клубом рассчитан до 2020 года.

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