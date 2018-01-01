Марадону подловили пьяного за рулем
Аргентинец снова угодил в неловкую ситуацию.
Диего Марадона отправился на отдых в родную Аргентину, после своего феерического назначения в брестском Динамо.
Однако спокойно отдохнуть ему не дали. Местный телеканал хотел взять у легенды интервью и застал его врасплох. Марадона предстал перед объективами камер за рулем своего автомобиля в нетрезвом состоянии.
Остается неизвестным, отправился ли аргентинец в путь или же добросовестные журналисты отговорили его от столь опасной затеи.
Напомним, что Диего уже показал, в каком доме будет жить в Бресте.
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