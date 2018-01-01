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Марадону подловили пьяного за рулем

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Аргентинец снова угодил в неловкую ситуацию.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Диего Марадона отправился на отдых в родную Аргентину, после своего феерического назначения в брестском Динамо.

Однако спокойно отдохнуть ему не дали. Местный телеканал хотел взять у легенды интервью и застал его врасплох. Марадона предстал перед объективами камер за рулем своего автомобиля в нетрезвом состоянии.

Остается неизвестным, отправился ли аргентинец в путь или же добросовестные журналисты отговорили его от столь опасной затеи.

Напомним, что Диего уже показал, в каком доме будет жить в Бресте.

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Теги: футбол, Диего Марадона, алкоголь
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