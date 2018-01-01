Неймар поздравил мировых победителей своего авторского чемпионата Neymar Jr's Five

Неймар впервые вышел на поле в этом сезоне, когда две сильнейшие в мире мини-футбольные команды были коронованы в Мировом финале Red Bull Neymar Jr's Five в Прая-Гранди, Бразилия.

Неймар поздравил победителей Neymar Jr's Five

После 178 матчей и 589 голов, Мексика и Бразилия вышли на вершину в Instituto Projeto Neymar Jr в районе, где вырос бразилец. Главное, что надо знать: Мексика выиграла все девять матчей, которые они сыграли, в том числе и финальный с Аргентиной со счетом 5:2, таким образом став безоговорочными обладателями титула Чемпиона Мира 2018 .



выиграла все девять матчей, которые они сыграли, в том числе и финальный с Аргентиной со счетом 5:2, таким образом став безоговорочными обладателями титула . Честь быть первыми в истории Чемпионами мира среди женщин завоевали девушки Бразилии, которые были непобедимыми на протяжении всего турнира и в финале преодолели Италию со счетом 1:0.



завоевали девушки Бразилии, которые были непобедимыми на протяжении всего турнира и в финале преодолели Италию со счетом 1:0. Неймар с друзьями и семьей наблюдал за полуфиналами и финалами с трибун, перед тем, как выйти на поле, и со своей особой командой сыграть с чемпионами мира в двух незабываемых матчах.



Бразилец сказал: “Я очень горд и счастлив — собрать все эти страны, с разными культурами, чтобы они узнали не только о Бразилии, но и Институте и месте, где я вырос. После большого количества испытаний так хорошо быть дома. Это была моя первая игра после Чемпионата мира, и я очень рад быть здесь. Я наблюдал за многими играми Neymar Jr's Five, и я рад, что чемпионат развивается и многие команды участвуют. Футбол для всех людей любого возраста и для всех, кто его любит. Сделать такой знаковый чемпионат - вот, что делает меня счастливым“.



Оба чемпиона мира получат эксклюзивное путешествие, где они посетят Неймара в Париж Сен-Жермен.



Более 125.000 игроков зарегистрировались в соревновании, ведь лучшие команды уличного мини-футбола боролись за свою победу в 62 странах по всему миру.



зарегистрировались в соревновании, ведь лучшие команды уличного мини-футбола боролись за свою победу в 62 странах по всему миру. 289 команд приняли участие в украинских отборах в этом году, которые состоялись в Киеве, Львове, Харькове, Виннице, Днепре и Одессе.



приняли участие в отборах в этом году, которые состоялись в Киеве, Львове, Харькове, Виннице, Днепре и Одессе. Команда KVADR с Харьковщины выиграла Национальный финал и представляла Украину на мировом финале в Бразилии. Украинцы прекрасно провели матчи в группе и прошли в 1/16, там, к сожалению, уступив Малайзии со счетом 1:0, таким образом завершив свое участие в этом году. “Турнир очень понравился, Бразилия просто шикарная. Очень крутая поездка, много национальностей разных — познакомились, много новых друзей, знакомств. Совет команде, которая победит в Украине в следующем году и поедет в Бразилию, — надо тренироваться играть от борта, так как в Украине мы играем с аутами, а в Бразилии с бортами и это очень многое решает на самом деле. Анализировать соперников было очень сложно, потому что там вообще нет слабых команд, туда приезжают одни чемпионы, и уровень намного выше, чем на Национальном отборе“ - Роман Ользовский, игрок команды KVADR .



. Каждая команда состоит из пяти игроков без вратарей, и каждый раз, когда кто-то забивает, их соперник теряет игрока. Матч продолжается, пока не закончатся безумные 10 минут или команда не потеряет всех пятерых игроков. Близкий друг и сокомандник по PSG - Дани Алвес - присоединился к Неймару и также посетил событие.



Пропустил? Смотри повтор трансляции на Red Bull TV Страны-участницы Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Кипр, Канада, Чили, Колумбия, Дания, Египет, Франция, Германия, Греция, Грузия, Гонконг, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Канада, Иордания, Казахстан, Кения, Кувейт, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальдивские острова, Марокко, Маврикий, Республика Молдова, Мексика, Намибия, Северная Ирландия, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния Россия, Словения, Южная Африка, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тунис, Турция, ОАЭ, Украина, Великобритания, США. Больше о Чемпионате на www.nemarjrsfive.com. Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Горемыкина Екатерина