Команда пропустила гол, когда праздновала забитый в чужие ворота

Курьезный случай произошел в Мексике.

Курьезный гол был забит в чемпионате Мексики - команда побежала отмечать гол и пропустила в пустые ворота.

На 90-й минуте встречи игроки Морелии как им показалось сравняли счет (проигрывали на тот момент 0:1) и практически в полном составе побежали отмечать гол.

Однако судья зафиксировал офсайд и вернул мяч футболистам Толуки, которые сразу ввели его в игру, дошли до чужих ворот и отправили мяч в сетку. Встреча завершилась со счетом – 2:0 в пользу Толуки.

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