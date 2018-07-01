Папарацци "поймали" полуголого Роналдо за отдыхом на роскошной яхте

Бразилец Роналдо попал в объективы фотокамер на отдыхе со своей девушкой.

Легендарный бразильский нападающий Роналдо наслаждается жизнью и отдыхает на острове Форментера в Средиземном море.

Папарацци "поймали" полуголого бразильца на яхте с его девушкой, бразильской моделью Селиной Лоск.

Похоже, "зубастик", увидев фотокорреспондентов, решил прикрыться полотенцем или же просто ждал, чтобы подать его своей возлюбленной.

Ранее Марсело решил, что не заслужил Ибицу, и отправился на общественный пляж.

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