Иньеста доволен японским дебютом, несмотря на поражение 0:3

Легендарный полузащитник Барселоны Андреас Иньеста дебютировал в составе нового клуба Виссел Кобе.

Испанец вышел на замену на 59-й минует, при счете 0:2 в пользу соперника, но так и не смог помочь своей команде переломить ход встречи. В итоге Виссел Кобе проиграл Сенан Бельмаре со счетом 0:3.

Тем не менее, Иньеста остался позитивным и поблагодарил всех за свой дебют.

Very happy for my debut....although today’s negative result. Now we will keep working and preparing for next game. Thankful with the fans and teammates! Come on Vissel Kobe! ⚽️💪 pic.twitter.com/TiHD3mEwWS