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Ибрагимович: Если бы я приехал сюда 10 лет назад, уже был бы президентом

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Ибрагимович отметил свое влияние в новом чемпионате.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Звездный форвард Лос-Анджелес Гэлакси прокомментировал то, как он влияет на местный чемпионат и обстановку вокруг футбола в США.

 

 

“Я не уверен, изменил ли я футбольную культуру в Америке. Я просто делаю свою работу. Вам повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад, иначе сегодня я был бы президентом этой страны”,- сказал Ибрагимович.

Швед присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси в марте этого года. За проведенное в клубе время, он успел сыграть в 15 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Ибрагимович объяснил, почему покинул Манчестер Юнайтед.

Напомним, что недавно форвард заключил пари с Дэвидом Бекхэмом, и теперь приедет на Уэмбли в футболке сборной Англии.

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Теги: футбол, МЛС, Лос-Анджелес Гэлакси, Златан Ибрагимович
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