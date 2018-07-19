Милевский попрощался с Динамо-Брест

Артем Милевский написал послание бывшему клубу в социальных сетях.

Украинский нападающий Артем Милевский попрощался с брестским Динамо и отдельно выделил полузащитника команды Павла Савицкого.

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“Сава! Рад тебе всегда, как и всему Бресту! Ведь “Миля, Миля“ - это незабываемо. Удачи вам всем, Мужики, “Брестский“ навсегда. Всем здоровья и добра. Спасибо всем!“, - написал Милевский на своей страничке в Instagram.

Напомним, в четверг, 19 июля, стало известно об уходе Артема Милевского из Динамо-Брест. Также клуб покидают капитан команды Алексей Гаврилович и полузащитник Павел Савицкий.

За несколько дней до этого в Беларусь прилетел легендарный Диего Марадона, который будет работать в брестском Динамо.

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