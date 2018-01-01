Марадона в Беларуси будет жить в шикарном особняке за 20 миллионов долларов
Знаменитый Диего Марадона, который теперь будет работать в брестском Динамо, выбрал себе дом, в котором он будет жить.
По информации аргентинской газеты Clarín, роскошный особняк находится возле столицы Беларуси Минска.
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Источник сообщает, что стоимость дома составляет 20 миллионов долларов. Обслуживать дом будет 11 человек. В шикарном особняке семь комнат, крытый и открытый бассейны с подогревом.
Перед домом есть также большая зеленая лужайка и беседка для отдыха на свежем воздухе, расположенная возле небольшого пруда.
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Издание отмечает, что недалеко от дома находится аэропорт, где будет размещен частный самолет аргентинца, который ежедневно будет доставлять его в Брест.
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Также Марадона привез в Беларусь два своих автомобиля - BMW с кузовом купе и Rolls Royce Phantom, а в новом клубе он получил в подарок военный внедорожник Hunta Overcomer. Именно на нем он приехал на стадион брестского Динамо.
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