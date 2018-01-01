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Марадона в Беларуси будет жить в шикарном особняке за 20 миллионов долларов

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Легендарный аргентинец подобрал себе жилье в Беларуси.
Диего Марадона
Диего Марадона
twitter.com/dynamobrest

Знаменитый Диего Марадона, который теперь будет работать в брестском Динамо, выбрал себе дом, в котором он будет жить.

По информации аргентинской газеты Clarín, роскошный особняк находится возле столицы Беларуси Минска.

Роскошный особняк, в котором будет жить Диего Марадона
Роскошный особняк, в котором будет жить Диего Марадона
clarin.com

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Источник сообщает, что стоимость дома составляет 20 миллионов долларов. Обслуживать дом будет 11 человек. В шикарном особняке семь комнат, крытый и открытый бассейны с подогревом.

Роскошный особняк, в котором будет жить Диего Марадона
Роскошный особняк, в котором будет жить Диего Марадона
clarin.com

Перед домом есть также большая зеленая лужайка и беседка для отдыха на свежем воздухе, расположенная возле небольшого пруда.

Роскошный особняк, в котором будет жить Диего Марадона
Роскошный особняк, в котором будет жить Диего Марадона
clarin.com

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Издание отмечает, что недалеко от дома находится аэропорт, где будет размещен частный самолет аргентинца, который ежедневно будет доставлять его в Брест.

Частный самолет Диего Марадоны
Частный самолет Диего Марадоны
twitter.com/dynamobrest

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Также Марадона привез в Беларусь два своих автомобиля - BMW с кузовом купе и Rolls Royce Phantom, а в новом клубе он получил в подарок военный внедорожник Hunta Overcomer. Именно на нем он приехал на стадион брестского Динамо.

Эффектное появление Диего Марадоны на военном грузовике
Эффектное появление Диего Марадоны на военном грузовике
twitter.com/dynamobrest

Смотрите также, как легендарный Диего Марадона провел свой первый день в Динамо-Брест.

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Теги: Диего Марадона, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, вне игры, особняк
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