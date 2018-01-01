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Экс-тренер Арсенала может возглавить сборную Японии

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Арсен Венгер является фаворитом на место главного тренера сборной Японии.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Французский специалист Арсен Венгер может занять пост главного тренера сборной Японии.

В конце июля истекает срок действия контракта Акири Нисино с национальной командой, и японская федерация не собирается его продлевать.

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По информации Daily Mail, эту должность может занять Венгер, который в сезоне 1995/96 возглавлял японский клуб Нагоя Грампус. Его работа в Азии является дополнительным преимуществом в глазах японской федерации.

Напомним, Арсен Венгер покинул Арсенал после 22-х лет работы в команде. Его место в "канонирах" занял экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери.

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Теги: Арсен Венгер, сборная Японии, тренер, футбол
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