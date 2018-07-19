Милевский покидает Динамо-Брест

Динамо-Брест решило расстаться с Артемом Милевским, но не называет причин такого решения.

Брестское Динамо приняло решение отказаться от услуг украинского нападающего Артема Милевского, а также расстанется с капитаном команды Алексеем Гавриловичем.

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“Действительно, ФК Динамо-Брест расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже.

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Причины, по которым Динамо-Брест расстается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы“, - цитирует пресс-секретаря брестского Динамо Ольгу Хижинкову pressball.by.

Источник, близкий к клубу, сообщил, что такое решение может быть связано с нарушением дисциплины.

В текущем сезоне Милевский имеет второй результат в команде по системе “гол + пас“ - на его счету 10 (3+7) баллов в 14 матчах.

Отметим, что на официальном сайте Динамо-Брест в списке нападающих команды больше не значится имя Артема Милевского.

Обновленный список нападающих Динамо-Брест dynamo-brest.by

Напомним, ранее в расположение брестского Динамо прибыл легендарный Диего Марадона, с которым перед матчем чемпионата Беларуси обнялся Артем Милевский.

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