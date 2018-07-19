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Роналду оставил огромную сумму чаевых сотрудникам отеля во время отпуска в Греции

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Звездный форвард был невероятно доволен качеством обслуживания в греческой гостинице.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
twitter.com/juventusfc

Португальский футболист Криштиану Роналду проводил свой отпуск с семьей в Греции, где также провел переговоры с президентом Ювентуса Андреа Аньелли.

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33-летний футболист остановился в гостинице Коста-Наварино на полуострове Пелопоннес. Именно в этом отеле Роналду вместе с семьей отпраздновал свой трансфер в Ювентус. Как сообщает The Sun, форвард был очень впечатлен качеством обслуживания, и оставил сотрудникам огромные чаевые.

Сумма чаевых составила 17 850 фунтов (около 20 тысяч евро). Издание отмечает, что Роналду попросил руководство отеля разделить эту сумму поровну на всех сотрудников.

Напомним, во время отпуска в Греции Криштиану Роналду развлекался на яхте со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и старшим сыном.

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Теги: Криштиану Роналду, отпуск, Греция, футбол, вне игры, чаевые
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петенька  (аноним)  19.07.2018, 11:19
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