Японские фанаты встретили Иньесту в аэропорту
Испанский футболист Андрес Иньеста прилетел в Японию, где будет выступать за Виссел Кобе.
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В аэропорту города Кобе легендарного полузащитника встречали японские болельщики. На официальной страничке Виссел Кобе в Twitter появилось видео, на котором Иньеста раздает автографы своим поклонникам.
この瞬間を待ってました！⁰#イニエスタ選手来日🇪🇸➡︎🇯🇵— ヴィッセル神戸 (@vissel_kobe) 17 июля 2018 г.
サポーターの皆様と！！！！⁰⁰#vissel #iniesta #一致団結 #WeAreKobe #Jリーグを変えろ @andresiniesta8 pic.twitter.com/CpiOf8cydU
Также в Сети появились фотографии с прибытия футболиста в Японию.
Andres Iniesta touches down in Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/scnCmph2Vz— B/R Football (@brfootball) 18 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что испанцы выпустили прощальное видео для Андреса Иньесты, который завершил международную карьеру после вылета с ЧМ-2018.
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