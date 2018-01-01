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Японские фанаты встретили Иньесту в аэропорту

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Легендарный испанец прибыл в расположение нового клуба.
Андрес Иньеста прилетел в Японию
Андрес Иньеста прилетел в Японию
twitter.com/vissel_kobe

Испанский футболист Андрес Иньеста прилетел в Японию, где будет выступать за Виссел Кобе.

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В аэропорту города Кобе легендарного полузащитника встречали японские болельщики. На официальной страничке Виссел Кобе в Twitter появилось видео, на котором Иньеста раздает автографы своим поклонникам.

Также в Сети появились фотографии с прибытия футболиста в Японию.

Ранее сообщалось, что испанцы выпустили прощальное видео для Андреса Иньесты, который завершил международную карьеру после вылета с ЧМ-2018.

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Теги: Андрес Иньеста, Виссел Кобе, чемпионат Японии по футболу, футбол, фото, вне игры
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