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Милевский - о Марадоне: Было очень приятно его увидеть

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Форвард брестского Динамо Артем Милевский поделился впечатлениями о встрече с легендарным аргентинцем.
Артем Милевский обнимается с Диего Марадоной
Артем Милевский обнимается с Диего Марадоной
dynamo-brest.by

Известный аргентинский футболист Диего Марадона, который подписал контракт с Динамо-Брест, в понедельник, 16 июля, прибыл в Беларусь, где провел интересный день с новой командой.

Впечатлениями о встрече с аргентинцем поделился украинский форвард белорусского клуба Артем Милевский. Также футболист прокомментировал проигранный со счетом 3:1 матч.

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"Было много эмоций, связанных с приездом Диего, к тому же, пришло такое количество людей, за что им большое спасибо. Мы прекрасно все понимали и очень хотели выиграть. Шахтер воспользовался нашими ошибками. Это футбол: кто ошибается, тот и проигрывает.

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Видите, как воодушевило: хотели выиграть, но не получилось. Да, хочется, чтобы молодежь "подтянулась", чтобы с их стороны было больше самоотдачи на тренировках. Что касается Диего, было очень приятно его увидеть. Для меня он лучший игрок всех времен и народов", - приводит слова Милевского официальный сайт Динамо-Брест.

Перед отъездом обратно в Аргентину Марадона пообщался с игроками и сделал памятное фото.

Диего Марадона с игроками Динамо-Брест
Диего Марадона с игроками Динамо-Брест
dynamo-brest.by

Напомним, легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что Франция выиграла ЧМ-2018 благодаря придуманному пенальти.

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Теги: Артем Милевский, Диего Марадона, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, фото
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