Украинский тренер Максимов покинул азербайджанскую Кешлю
Юрий Максимов покинул пост главного тренера азербайджанской Кешли.
Украинец Юрий Максимов был уволен с поста главного тренера азербайджанской Кешли.
Как сообщает пресс-служба клуба, стороны провели встречу, на которой решили прекратить соотрудничество.
49-летний специалист возглавил Кешлю зимой 2017 года и сумел выиграть с ней Кубок Азербайджана.
Кроме того, отметим, что Кешля уступила в первом квалификационном раунде Лиги Европы мальтийскому Бальцану (1:4). Также в минувшем сезоне Кешля под руководством Максимова заняла шестое место в местном чемпионате из восьми команд.
Ранее сообщалось, что Роман Григорчук возглавил Астану из Казахстана.
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