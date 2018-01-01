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Украинский тренер Максимов покинул азербайджанскую Кешлю

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Юрий Максимов покинул пост главного тренера азербайджанской Кешли.
Юрий Максимов
Юрий Максимов
fc-aktobe.kz

Украинец Юрий Максимов был уволен с поста главного тренера азербайджанской Кешли.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны провели встречу, на которой решили прекратить соотрудничество. 

49-летний специалист возглавил Кешлю зимой 2017 года и сумел выиграть с ней Кубок Азербайджана.

Кроме того, отметим, что Кешля уступила в первом квалификационном раунде Лиги Европы мальтийскому Бальцану (1:4). Также в минувшем сезоне Кешля под руководством Максимова заняла шестое место в местном чемпионате из восьми команд.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук возглавил Астану из Казахстана.

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Теги: футбол, Юрий Максимов, Кешля
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