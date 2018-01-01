Марадона прибыл в Беларусь и провел веселый первый день в новом клубе

Аргентинец прибыл в расположение Динамо-Брест и готовится к началу работы в новом клубе.

Легендарный Диего Марадона прибыл в Беларусь, где будет работать с брестским Динамо, в котором играет украинец Артем Милевским.

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Аргентинец прилетел в Брест на своем частном самолете. В аэропорту его встречали представители клуба, девушки в национальных костюмах и журналисты.

Диего Марадона прибыл в Беларусь twitter.com/dynamobrest

Позже на официальной страничке Динамо-Брест в Twitter опубликовали видео прибытия Марадоны в аэропорт.

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Путешествие Марадоны в новом городе получилось невероятным - его посадили в огромный автомобиль и прокатили по городу, где он попал в объективы множества фотокамер.

Диего Марадона прибыл в Беларусь thesun.co.uk

После этого аргентинец посетил базу клуба, провел пресс-конференцию и отправился на матч своей новой команды с Шахтером из Солигорска.

Диего Марадона прибыл в Беларусь twitter.com/dynamobrest

Напомним, легендарный Диего Марадона мечтает познакомиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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