Марадона прибыл в Беларусь и провел веселый первый день в новом клубе
Легендарный Диего Марадона прибыл в Беларусь, где будет работать с брестским Динамо, в котором играет украинец Артем Милевским.
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Аргентинец прилетел в Брест на своем частном самолете. В аэропорту его встречали представители клуба, девушки в национальных костюмах и журналисты.
Позже на официальной страничке Динамо-Брест в Twitter опубликовали видео прибытия Марадоны в аэропорт.
🎥 Эксклюзивные кадры первых часов Диего в Бресте от FCDB TV. #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 17 июля 2018 г.
Смотреть полностью: https://t.co/trTLF0yzJQ pic.twitter.com/9zScA5lUyL
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Путешествие Марадоны в новом городе получилось невероятным - его посадили в огромный автомобиль и прокатили по городу, где он попал в объективы множества фотокамер.
После этого аргентинец посетил базу клуба, провел пресс-конференцию и отправился на матч своей новой команды с Шахтером из Солигорска.
Напомним, легендарный Диего Марадона мечтает познакомиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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