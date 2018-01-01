Форвард Спортинга рассказал о нападении фанатов

Болельщики разбили голову Басу Досту.

В Португалии произошло страшное событие - фанаты лиссабонского Спортинга ворвались на базу клуба и избили футболистов.

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Сильнее всех пострадал форвард команды Бас Дост - ему разбили голову. Голландец поделился своими впечатлениями об инциденте.

"Все мы невероятно шокированы случившимся. Находясь там мы чувствовали настоящую опасность, мы переживали за свою жизнь. Я опустошен этой ситуацией. Это драма для всей нашей команды", - приводит слова Доста AD.nl.

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По информации O Jogo, полиция задержала 21 подозреваемого в нападении. Расследование по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что голландского футболиста посадят в тюрьму за избиение 68-летнего мужчины.

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