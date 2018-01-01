Фанаты Спортинга ворвались на базу клуба и жестоко избили игроков

Дикое происшествие произошло в Португалии.

Лиссабонский Спортинг занял третье место в чемпионате и не попал в Лигу чемпионов на следующий год.

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Это не понравилось некоторым болельщикам клуба, которые решили пробраться на базу команды и выразить свое недовольство силой. Как сообщает Sport.es, около 50 человек в капюшонах ворвались на базу клуба.

Вначале они оскорбляли главного тренера Жорже Жезуса и игроков Вильяма Карвалью, Руя Патрисиу и Баса Доста, однако позже начали избивать футболистов ремнями, факелами и металлическими предметами.

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Сильнее всех пострадал форвард команды Баса Доста - у него зафиксировали травму головы. Незначительные повреждения получили Йосип Мишич и Родриго Батталья.

La pasaron pésimo Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia en la práctica hoy. Ingresaron cerca de 40 barras al vestuario del Sporting y le pegaron a Bas Dost y al DT Jorge Jesús. Sorprendentemente, no había directivos en el entrenamiento. pic.twitter.com/CKv5u474Oh — César Luis Merlo (@CLMerlo) 15 мая 2018 г.

“Это не Спортинг, это не может быть Спортинг. Мы займемся этим делом и будем требовать наказания для всех, кто был к этому причастен“, - приводит текст заявления клуба Sport.es.

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На данный момент игроки команды получают медицинскую помощь. В воскресенье, 20 мая, команда должна сыграть в финале Кубка Португалии против Авеша, однако игроки отказываются выходить на поле, а некоторые из них хотят разорвать контракты с клубом.

Ранее сообщалось, что футболисты во время матча напали на арбитра и ему пришлось защищаться угловым флажком.

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